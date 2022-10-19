AjansHaber.com.tr Gündem Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen Suriye ve Irak uyruklu 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kocasinan ilçesindeki iki adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda birçok dijital materyale el konuldu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
"Torba" kanun teklifi TBMM Komisyonu'ndan geçti!
Bakan Kurum: "İlk Evim Arsa Projesi" açıklamaları
Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresi TBMM'de!
Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor
Ak Parti Sözcüsü Çelik, dikkati 28 Ekim'e çekti!
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu TBMM'ye sunuldu!
Bakan Kurum, kasım ayını işaret etti!