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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Suriye'nin Hama ve Azez bölgeleri ile Irak'ta örgüt içinde silahlı faaliyette bulundukları iddia edilen B.A. G.E. ve A.H'nin kentte saklandığını tespit etti.

Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

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