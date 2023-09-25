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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.

Suriye'de bulundukları dönemde silahlı terör örgütü DEAŞ'ın içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 2 zanlının, merkez Kocasinan ilçesindeki adreslerinde arama yapıldı.

Aramada, birçok dijital materyale el konuldu, 2 şüpheli yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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