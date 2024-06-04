Kayseri'de askeri eğitim uçağı düştü! İki pilot şehit oldu

Kayseri'de eğitim uçağı düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Arama Kurtarma çalışmalarına başlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

İki pilot şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.

Ali Yerlikaya'dan açıklama

Bakan Yerlikaya yaşanan üzücü kazaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait eğitim uçağımız kaza kırıma uğramış, kazada 2 pilotumuz şehit olmuştur.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, Kahraman Ordumuza ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehitlerimizin makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.