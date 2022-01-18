Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.28'te Sarıoğlan ilçesinde 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 23,75 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, çevre illerden de hissedildiği bildirildi.

"Tüm ekipler sahada"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentte yaşanan deprem nedeniyle tüm ekiplerin sahada olduğunu aktardı.

Günaydın, saat 02.28'te Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki yer sarsıntısının ardından sosyal medya hesabında, "Kıymetli hemşehrilerim, Sarıoğlan ilçemizde meydana gelen deprem sonrası bütün ekiplerimiz sahadadır. Hepimize geçmiş olsun." paylaşımı yaptı.

"Şu an için elimize ulaşan olumsuz bir haber yok"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da "Merkez üssü Sarıoğlan olan 4,9 şiddetinde bir depremi şehrimizde yaşadık. Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Şu an için elimize ulaşan olumsuz bir haber yok. Rabbim bizleri her türlü afetlerden korusun." ifadelerini paylaştı.

Kentteki ilçe belediye başkanları da sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bir ahırın duvarı yıkıldı

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, AA muhabirine, şiddetli depreme şahit olduklarını, ilk belirlemelere göre bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Şu ana kadar ciddi bir hasar bilgisi almadıklarını belirten Ayyıldırım, "İlçe kaymakamı, jandarma, polis ile irtibat halindeyiz. Bölgemiz geniş bir alan, mahalle muhtarlarına ulaşıp tek tek bilgi alıyoruz. Şu ana kadar ciddi bir hasar bilgisi yok. Palas Mahallesi'nde sadece bir ahırın duvarında göçme olduğu bilgisine ulaştık. Şu anda teyakkuz halindeyiz. Allah beterinden esirgesin, herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.