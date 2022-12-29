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Kayseri'de 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada hakkında verilmiş 12 yıl hapis cezası kesinleşen A.Ö'yü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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