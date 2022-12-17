Kayseri şehitleri terör saldırısının 6'ncı yılında anıldı
Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan 15 asker için olayın yaşandığı yerde anma töreni düzenlendi.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, törende, 17 Aralık 2016'da yaşanan acıyı derinden hissettiklerini söyledi.
Terörün amacının sindirme ve kaos ortamı oluşturmak olduğuna dikkati çeken Çiçek, Türk milletinin bin yıldır varoluş mücadelesi verdiğini, bin ölüp bin dirildiğini vurguladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise 6 yıl önce yaşanan hain saldırıdan dolayı yaşanan acıyı anlatmaya kelimelerin yetersiz kaldığını belirtti.
Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlıklı ömürler dileyen Büyükkılıç, Kayseri halkının bu saldırıyı en derinden hissettiğini dile getirdi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz ise şehit ailelerinin ve gazi yakınlarının bir milletin en kıymetlileri olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin Cudi'de, Gabar'da terörle mücadelesinin sürdüğünü anlatan Çiçek, şöyle devam etti:
"Biz şehitleri yeni vermiyoruz. Biz binlerce yıldır var olmak için bu topraklarda şehitler veriyoruz. Biz sadece şehitlerimize mahcup olmaktan korkarız. Bizim tek korkumuz, şehitlerimizin ailelerine mahcup olmak. Yüzlerine bakamayacak durumlara düşmekten korkarız. İstedikleri kadar bomba patlatsınlar, istedikleri kadar kaos oluşturmaya çalışsınlar, vallahi bu millet diz çökmez, çöktürülemez."