Kayseri şehitleri terör saldırısının 6'ncı yılında anıldı

Türkiye'nin Cudi'de, Gabar'da terörle mücadelesinin sürdüğünü anlatan Çiçek, şöyle devam etti:

"Biz şehitleri yeni vermiyoruz. Biz binlerce yıldır var olmak için bu topraklarda şehitler veriyoruz. Biz sadece şehitlerimize mahcup olmaktan korkarız. Bizim tek korkumuz, şehitlerimizin ailelerine mahcup olmak. Yüzlerine bakamayacak durumlara düşmekten korkarız. İstedikleri kadar bomba patlatsınlar, istedikleri kadar kaos oluşturmaya çalışsınlar, vallahi bu millet diz çökmez, çöktürülemez."