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Kayseri saldırısının faili yakalandı

PKK'lı terörist Ferhat Tekiner MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan 15 askerin şehit olduğu terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Gelen son dakika haberlerine göre, terör örgütü PKK'nın 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlediği bombalı saldırının faillerinden "Fırat/Botan" kod isimli Tekiner, MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalandı. Hakkında yakalama kararı olan Ferhat Tekiner, Türkiye'ye getirildi.

2016'DA YAŞANAN SALDIRININ FAİLLERİNDEN

Tekiner'in, Kayseri'de, Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının faili "Kendal/Deniz" kod isimli Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlenmişti.

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