"Kaymakamların hiçbiri göreve yeni getirilmedi"

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

PKK'nın dağlarda 400 civarı elamanları kaldı. Mağaradan çıkamıyorlar.

GÖREVDEN ALINAN KAYMAKAMLAR

Bir süredir gündemde tutmaya çalıştıkları saçma iddialarına dayanak yapmaya çalıştılar. Hem eksik ve yanlış bilgiyle hem de maksatlı olarak yapılan bu yorumların tamamı yalandır. Yapılan bu işlemin de buna delil olacak hiçbir tarafı yoktur.

Olayın aslı şudur devletin istihbarat birimlerinin FETÖ'ye yönelik olarak uzun süredir devam eden büfe, ankesör, operasyonel hat gibi, mahrem imam gibi istihbari gibi yargıya intikal etmiş çalışmaları ve idari soruşturmaları var. Veya yargıya intikal edecek çalışmalar var.

Biz de dosyasına bakar soruşturmanın selameti ve idari sürecin gereği önce bu kişileri açığa alırız. Sonra mahkeme bir karar verir. Bu arada da müfettişlerimiz tarafından da idari soruşturmalar tarafımızdan da yürütülür.

FETÖ ile ilişkilendirme iddiaları tamamen yalandır.

Bu kişilerin hepsi benim bildiğim kadarıyla 2008-2009-2012 belki 2013'te yani hesap ettiğimiz gibi 8 ile 12 yıllık kaymakamlardır.

Bu hadiseyi saçma sapan iddialara delil yapıp, çalışanlara bizim o zaman söylediğimiz net ve açıktır.

Soruşturma açılmış, mahkeme beraat kararı vermiş, siz de herhangi bir eksiklik görmemişseniz, yerine iade edersiniz.

Ama sonra kişinin hakkında yeni bir delil bulunmuş. Ne yapmamız lazım? Tedbir almaycayacak mıyız?

Bundan yaklaşık 1,5 ay önce 15 kaymakamımızın kimini açığa aldık, kimini de pasif göreve aldık.

"15 TEMMUZ'U UNUTARAK KİM İŞLEM YAPIYORSA HAİNDİR"

Nasıl bir süreçten geçtiğimizi hep birlikte biliyoruz. 15 Temmuz'u bizim unutmamız mümkün değildir. Burada tekrar söylüyorum. 15 Temmuz'u kim unutarak işlem yapıyorsa o haindir.

Bu dinamik bir süreçtir. Bu süreçlerde kendilerine rol biçmeye çalışan sahte kahramanlardan bıktım.

Biz gereğini yapıyoruz, titizlikle yapıyoruz. Ama anlamak istemiyorlar. Çünkü gözlerini hırs bürümüş. FETÖ ile mücadele ediyoruz, FETÖ'cüler saldırıyor, Odatv saldırıyor, Cumhuriyet gazetesi, Birgün gazetesi saldırıyor. Ana muhalefet sözcüleri saldırıyor.

Bu kaymakamların hiçbiri göreve yeni getirilmedi.