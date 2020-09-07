Kaymakamlara FETÖ soruşturması

Batman'da Sason ilçesinin kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri ilçesinin kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları öğrenildi.

ERZURUM'DA 3 İLÇE KAYMAKAMI GÖREVDEN ALINDI

Erzurum'un Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamları FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı.

ŞANLIURFA'DA 2 KAYMAKAM AÇIĞA ALINDI

Şanlıurfa'nın Akçakale Kaymakamı Hamza Özer ile merkez Karaköprü ilçe Kaymakamı Ufuk Akıl’ın da açığa alındığı öğrenildi.

Daha önce Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Akıl, 07/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaköprü ilçe kaymakamı olarak atanırken, Karaman’ın Başyayla ilçe kaymakamı olarak görev yapan Hamza Özer ise 2017 yılında Akçakale Kaymakamı olarak atanmıştı.