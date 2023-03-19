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Kayıp depremzede çocuklara ilişkin iddialara yalanlama!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesinde kayıp olduğu iddia edilen çocukların kaçırıldığı ve bu açıklamaların bakanlık tarafından doğrulandığı iddiasını yalanladı.

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