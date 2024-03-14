Kayalar’dan Yozgat için önemli istek!

İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Yozgat'ın, İstanbul'daki sanayi tesislerinin taşınabileceği iller arasına eklenmesini talep etti.

Kayalar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye için asıl beka sorununun, olası bir deprem sonrasında İstanbul ve çevresindeki illerde sanayi çarklarının dönmemesi olduğunu belirtti.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulunun (YOİKK), geçen yıl, İstanbul'daki sanayi tesislerinin İç Anadolu'daki bazı illere taşınabilmesine yönelik karar aldığını anlatan Kayalar, kararın, altyapı, finansal teşvik ve istihdama yönelik eksiklikler nedeniyle hayata geçirilemediğini söyledi. Bu konuda genel bir planlama olmadığını ifade eden Kayalar, "O tarihten bugüne kadar alınan bu kararla ilgili sanayicimizin kendi çalışmaları dışında hükümet nezdinde yapılan bir şey yok." dedi.

İYİ Partili Kayalar, kararın hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Ancak mevcut OSB'lerin kapasiteleri zaten dolu. İstanbul'daki sanayiciler için taşınacakları illerde altyapısı hazırlanmış, işgücü imkanı sunabilecek tesisler hazırlanmalı. Gidilecek illerdeki sosyal aktivite imkanı, yaşam kalitesi ve ulaşım kolaylığı da çok önemli. Bu konuda yeni bir yapılanma hedeflenmeli. Biz, İstanbul'daki sanayi tesislerinin Anadolu'ya kaydırılması projesine 'endüstriyel dönüşüm' ismini verdik." diye konuştu.

YOİKK kararında yer alan 4 ilin doğru tercihler olduğunu dile getiren Kayalar, "Bu illere Yozgat'ın da eklenmesini istiyoruz. İYİ Parti Grubu olarak 20 milletvekili arkadaşımızla bunun için Meclis araştırması önergesi hazırladık, Meclise sunuyoruz. Yozgat, deprem riski az olan bir ildir. Deprem raporları da var. Hava yolu, demir yolu ve kara yolları uygun lojistiğe sahip." dedi. Kayalar, partisinin önergesinin siyasi kaygılarla değerlendirilmemesini de istedi.