Kaya: "Uzaktan eğitim kararı geri alınmalı"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Deprem nedeniyle üniversitelerin yaza kadar uzaktan eğitime geçme kararının bilimsel bir gerçekliğe dayanmadığını ileri süren Kaya, depremden etkilenen ve evsiz kalan vatandaşlara hızlı bir yaşam alanı bulmanın doğru bir karar olduğunu ancak KYK yurtlarının uzun süreli bir çözüm olmadığını ifade etti.

"Deprem bölgesinden farklı illerdeki üniversitelere gelen ve KYK yurtlarında kalan öğrenciler memleketlerine nasıl ve neresine gidecekler?" sorusunu yönelten Kaya, yurtlarda bu durumda kalan öğrencilerin durumunun ise yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.

Deprem bölgesinde internet alt yapısı ve mobil telefon hatlarının çökme noktasına geldiğine, birçok öğrencinin bilgisayara erişiminin kalmadığına dikkati çeken Kaya, üniversiteleri kapatmak yerine depremden zarar görmeyen üniversitelerin uygun bölümlerine deprem bölgelerindeki üniversite öğrencilerinin misafir öğrenci olarak alınmasını ve derslerine bu üniversitelerde devam etmelerini önerdi.

Üniversiteleri tümden kapatmak yerine, ilköğretim ve ortaöğretimde olduğu gibi üniversitelere makul bir süre ara verilebileceğini ifade eden Kaya, "Alınan bu karar hem pedagojik hem psikolojik hem de sosyolojik olarak öğrencilerin ve öğretim elemanlarının faydasına alınmış bir karar değildir ve bu karar geri çekilmelidir. Eğitim öğretim pandemi dönemince yeterince yara aldı. Uzaktan eğitimin yapılamadığını pandemi sürecinde gördük. Üniversitelerin kapatılması doğru bir karar değil. Uzaktan eğitime geçme kararı derhal geri alınmalı." diye konuştu.