Kaya, sendika düzenlemesini eleştirdi!

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Muğla Milletvekilleri Suat Özcan ve Süleyman Girgin, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, KESK Eş Genel Başkanları Mehmet Bozgeyik ve Şükran Kablan Yeşil ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda görüşülen torba teklif içinde yer alan sendikalara yönelik düzenlemeye tepki gösterdi.

Düzenlemeyle, sendikaların önüne baraj konulmak istendiğini ileri süren Kaya, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kaya, "Çalışma yaşamının önemli kesitini sendikalar oluşturur. AKP iktidarı getirdiği bu düzenlemeyle darbecilerin izini sürdürüyor. Hükümet giderayak yandaş, sarı sendikaları kurtarmak için bir kanun teklifiyle karşımıza çıktı. Sıfır olan sendikal barajı yüzde 2'ye çıkarmak için karşımızdalar. Bu teklif eşit işe eşit ücret uygulamasını ortadan kaldırıyor." dedi.

Düzenlemenin, yeni sendika kurulmasının önünün kapanmasının anlamına geldiğini dile getiren Kaya, mevcut sendikalardan yüzde 2 barajını aşamayanların üye kaybedeceğini; uzun vadede bu sendikaların kapanacağını; kamu emekçilerinin ekonomik nedenlerden dolayı istemedikleri sendikalara üye olmak zorunda kalacağını iddia etti.

Kanun teklifinin yasalaşması halinde 231 sendikanın 188'inin kapısına kilit vurulacağını öne süren Kaya, "Teklif, sendika kurma, sendikaya üye olma ve ayrılma özgürlüğünü ortadan kaldırıyor. İktidar ne yasaları ne uluslararası sözleşmeleri görüyor ne de itirazları duyuyor." ifadelerini kullandı.