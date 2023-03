Kaya, okullara deprem testi şartı istedi!

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle milyonlarca kişinin evsiz kaldığını, yaraları sarmak için 85 milyonun tek yürek olduğunu anımsattı.

Asıl görevi can kurtarmak olanların, deprem bölgesine zamanında gelmediğini öne süren Kaya, gönüllü kurtarma ekiplerinin, belediyelerin ve kitle örgütlerinin engellendiğini, askerin de deprem bölgesine inmesine izin verilmediğini savundu. Kaya, "Oysa ki zamanında müdahale edilse on binlerce can kurtarılabilirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 1999 depreminde zamanında müdahale ettiği için 10 bin 528 kişinin hayatını kurtardı. 24 sene sonra TSK'nin deprem alanına inmesine izin verilmediği için elindeki tüm imkanlara rağmen sadece 327 canı kurtarabildi." diye konuştu.

Türkiye genelinde depreme dayanıklı olmayan okulların yıllardır yıkım beklediğini belirten Kaya, 1999'daki depremden sonra İstanbul'da yıkılması gereken okulların Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yıkılmaya başlandığına tanıklık ettiklerini söyledi.

CHP'li Kaya, şunları kaydetti:

"Ankara'da ve Türkiye'nin değişik illerinde de buna tanıklık ediyoruz. Kahramanmaraş depremi oluncaya kadar tüm birimler gibi Milli Eğitim Bakanlığı da uyumaya devam etmiştir. Türkiye genelinde kaç kamu ve özel eğitim kurumunun depreme dayanıklı olup olmadığı tespitinin yapılıp yapılmadığını da bilmiyoruz. Buradan Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'e çağrı yapmak istiyorum; Türkiye genelindeki okulların depreme dayanıklı olup olmadığı sahte raporlarla değil, gerçek raporlarla tespit edilmeli. Çünkü orada çocuklarımız, öğretmenlerimiz var, canlılar yaşıyor, farkında değil misiniz? Bunun bir an önce doğru tespitine ihtiyaç var. Türkiye genelinde bu yapılmazsa yaşanacak olumsuzluklardan bugünkü iktidar sorumludur."