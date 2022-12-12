Kaya: "Milli Eğitim, yetkisini devredemez"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Bakanlığın vakıf ve derneklerle görev paylaşımı yaptığına ilişkin açıklamasını hatırlattı.

"Gerçekleri gündeme getirdiğim için tehdit aldım" diyen Kaya, bir Twitter hesabı ve haber sitesinin kendisine yönelik tehdit içerikli paylaşımda bulunduğunu öne sürdü.

Yıldırım Kaya, "Sizin tehditlerinize pabuç bırakmayacağız, doğruları her platformda söylemeye devam edeceğiz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı sizin zalim ellerinize asla bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Kendisini tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildiren Kaya, "Milli Eğitim Bakanlığının görev alanına bu vakıfların müdahale etmesi ve inisiyatif kullanması kabul edilemez. Milli Eğitim Bakanlığı, yetkisini hiçbir vakfa ya da derneğe devredemez." değerlendirmesinde bulundu.

Milli eğitimin sadece Milli Eğitim Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Kaya, "Tecavüzle, tacizle, ölümle, dayakla anılan kurumların, çocuklarımızı eğitim adı altında kıskaca almasına karşıyız." dedi.