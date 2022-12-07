Kaya: “Laik eğitim sistemine darbe vurmaktır”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Genel Kurulda bütçe görüşmeleri sırasında çıkan kavgada İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün yaralanmasına yol açan olaylara tepki gösterdi. Kaya, bu durumun "AK Parti iktidarının şiddet, ayrıştırma, kin ve nefretten beslendiğinin açık göstergesi" olduğunu savundu.

Türkiye'nin eğitim sistemine ilişkin açıklamalarda bulunan Kaya, MEB'in "cemaat ve tarikatlara bağlı vakıflarla imzaladığı protokollerle yetkisini paylaştığını" öne sürdü. Kaya, "Bütün bu yapılanlar akıl tutulmasıdır, laik eğitim sistemine karşı darbedir, Cumhuriyet devrimlerini yok saymaktır, eğitim devrimlerine indirilen bir darbedir." ifadesini kullandı.

"Kimse umutsuzluğa, karamsarlığa kapılmasın." diyen Kaya, 6 ay sonra iktidarın değişeceğini; "vakıflarla, tarikatlarla yapılan protokollerin tümünün iptal edileceğini" iddia etti.