Kaya: "EYT sonrası için de koşullar yumuşatılmalı”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, EYT sorununun çözümünün, müjde ve lütuf değil, kazanılmış hak mücadelesi olduğunu söyledi.

Sosyal güvenlik ve emeklilik sisteminin köklü sorunlarının bulunduğunu savunan Kaya, "Sorun sadece 8 Eylül 1999 öncesiyle sınırlı kalırsa ciddi bir adaletsizlik ve dengesizlik ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

Kaya, emekli aylıklarının hesaplama koşullarının değişmemesinin, EYT'lilerin düşük aylık almasına neden olacağını ifade ederek, EYT sorunu çözülürken, aylık bağlama sistemine ilişkin adaletsizliğin de giderilmesini istedi.

EYT sorunu çözülürken, 8 Eylül 1999 sonrası işe girenler için geçerli olan ağır koşulların da yumuşatılması gerektiğini belirten Kaya, "Halen uygulanmakta olan yaş koşuluna ulaşıncaya kadar dengeli bir geçiş takvimi yapmak mümkündür. 9 Eylül 1999 ve sonrası işe girenlerin emeklilik yaş koşulunu işe girdikleri yıla göre iki ila bir yılda bir, birer yaş artırarak 2008 itibarıyla mevcut emeklilik yaş koşullarına getirmek adil bir çözümdür." değerlendirmesinde bulundu. Kaya, emekli aylığı alt sınırının ise asgari ücret olmasını talep etti.

EYT'lilerin, stajyerlik ve çıralıkta staja başlama süresinin de sayılmasını talep ettiğini dile getiren Kaya, vergi veya şirket kaydı 4 Eylül 2000'den önce olup da BAĞ-KUR'a kayıt ve tescili yazılmamış olanlar için BAĞ-KUR sigortalısı olabilme ve primlerini ödeyebilmelerine olanak tanınması gerektiğini de kaydetti.