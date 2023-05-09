Kaya: "Enflasyonun altında zam verdiler”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 700 bin kamu işçisini ilgilendiren maaş zammı oranlarının TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının altında kaldığını ileri sürdü.

Açıklanan zam oranlarına bakıldığında 700 bin kamu işçisinin aileleriyle birlikte yoksulluğun en acı boyutunu yaşayacağını iddia eden Yıldırım, "Kamu işçisine enflasyonun altında zam oranını reva görenler 14 Mayıs'ta sandıkta gerekli cevabı alacaklar." diye konuştu.

Kaya, hükümetin birçok kuruma açıktan atama yaptığını öne sürerek, bu davranışın etik olmadığını söyledi.

Bu atamalara imza atanlardan birisinin de TBMM Başkanı Mustafa Şentop olduğunu aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"TBMM Başkanlığı, özel kalem müdürlüğü ve müdür yardımcılıkları kadrosuna doldur-boşalt yaparak, gerek açıktan gerekse kurumlardan geçiş yaptırarak giderayak yandaş atamalarına hız verdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, açıktan atamalar yaparak istisnai kadrodan yandaşları devlet memuru yapıyor. Ballı kaymaklı özel kalem müdür yardımcılığı, başkanlık ve genel sekreterlik müşavirliği atamaları liyakat esas alınmadan peşkeş çekiliyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan bu isimlerin kim olduğunu açıklamasını bekliyoruz."