Kaya, depremzede öğrenciler düzenleme istedi!

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarlarında depreme yönelik tedbir alınmadığını iddia etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra gerekli müdahalelerin zamanında yapılmadığını ileri süren Kaya, "Yapanlara da engel olmaya çalıştılar. Bu durum can kaybını daha da arttırmıştır. Erken müdahaleyle kurtarılabilecek binlerce can hayatını kaybetmiştir. Hiç yara almadığı halde, bulunduğu yerden çıkamayan insanlar da soğuktan donarak ölmüştür." diye konuştu.

CHP'li Kaya, Kızılay’ın üç gün boyunca elindeki çadırları beklettiğini, bu çadırları üçüncü gün başka bir yardım derneğine sattığını söyledi.

Depremden etkilenen vatandaşların eğitim sorunlarına ilişkin görüşlerini de paylaşan Kaya, şu önerilerde bulundu:

"Deprem mağduru öğrencilerin misafir edildikleri illerde okul ve derslik ihtiyaçları yeniden planlanmalıdır. Deprem bölgesi dışındaki illere ihtiyaç duyulan sayıda öğretmen ataması yapılmalıdır. Deprem mağduru öğrenciler için başarı yerine motivasyon kelimesi anahtar olabilir. Deprem mağduru çocuklara güvende olduklarını hissettirmek ve güvenli bir yerde olmalarını sağlamak gerekir. Haziran ayında yapılacak LGS ve YKS'ye girecek deprem mağduru öğrenciler için özel düzenlemeler yapılmalı ve sağlıklı kararlar alınmalıdır. Deprem bölgesinde kalan öğrenciler için ivedilikle konteyner okulların ve sınıfların kurulması gerekir. Deprem bölgesinde görev yapan ve yapacak öğretmenlerin özlük haklarında iyileştirme yapılmalıdır."