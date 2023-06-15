Kaya: "D-8 güçlenirse, Türkiye güçlenir”

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 26 yıl önce merhum Necmettin Erbakan öncülüğünde Pakistan, İran, Nijerya, Mısır, Bangladeş, Malezya ve Endonezya'nın katılımıyla Ekonomik İşbirliği Teşkilatı D-8'in kurulduğunu anımsattı.

Mazlumların umudu olarak hayata geçirilen D-8'in bu zamana kadar istenilen desteği bulamadığını ifade eden Kaya, "İslam coğrafyası bugün Orta Doğu Projesi gibi tehditlerle boğuşuyorsa, etnik farklılıklar üzerinden düşmanlık tohumları ekiliyorsa bütün bu tuzakların bozulması D-8'in aktif olabilmesi ile sağlanabilir." diye konuştu.

Kaya, tüm olumsuzluklara rağmen bugün D-8 ülkelerinin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının 5 trilyon dolar civarında olduğunu ve bu ülkelerin en genç nüfusa sahip ülkeler olduğunu anlattı.

D-8 ülkelerinin, Avrupa Birliğinden güçlü olmasının imkansız olmadığını dile getiren Kaya, "Sağlam irade ve planlı bir çalışmayla D-8 ülkeleri kısa sürede dünyanın en güçlü ve en cazip ülkeleri haline gelebilir. D-8 güçlenirse ortaya Avrupa Birliği kapısında bekletilen Türkiye değil, dünya siyasetine yön veren, mazlumlara gerçek manada kol kanat geren bir Türkiye çıkar." değerlendirmesinde bulundu.