Kaya: “Bu artış değil, vatandaşa zulüm”

TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Parti grubunun “araç muayene ücretlerindeki artış ve vatandaşların sorunlarının araştırılması” konusundaki verdiği önergeye ilişkin bir konuşma yapan Kaya, “Yüzde 122,9 nispetindeki bir rakamı artış olarak nitelemek ne kadar doğru, ne kadar insaflı bir yaklaşım? Açıkçası, ben bunu bir artış değil, bir rezalet olarak; vatandaşa, millete bir zulüm olarak değerlendiriyorum” diyerek şöyle devam etti:

“Ülkede bugün devletin resmî kurumunun açıkladığı enflasyon rakamı yüzde 65,27 iken, bu ülkenin emeklisine, bu ülkenin memuruna yüzde 30 zammı büyük bir zam olarak, bir lütuf olarak iktidar millete sunarken, asgari ücrete yüzde 54 nispetinde yapılan zammı büyük artış olarak millete takdim eden bu iktidarın, araç muayene ücretlerine yüzde 122,9 nispetinde zam yapması ne akılla ne vicdanla ne matematikle izah edilebilir değildir, öncelikle bunu ifade etmek istiyorum.

Araç muayene istasyonlarımızı da 2005 yılında özelleştirdi. Alman ve İngiliz firmalarıyla içlerinde Doğuş Holding’in de olduğu bir konsorsiyumla 20 yıllık bir anlaşma imzalandı. 613 milyon 500 bin dolara bir anlaşma imzalandı, sonrasında bu fiyat pahalı geldi, yüzde 10'luk bir indirim yapılarak bu fiyat 552 milyon 150 bin dolara indirildi.”

Bu yıl 12 milyon 400 araç

Bu satış miktarının ilk bakışta iyi bir para olarak görülebileceğine dikkat çeken Kaya, “Sadece bu yıl hesabını yaptık, 12 milyon 400 bin aracın muayene edileceği bilgisi var. Yaklaşık 14 milyar lira gibi bir paranın bu yıl için araç muayene ücretlerinden toplanacak” diyerek şöyle devam etti:

“Biz bu güzide kurumumuzu bir tekel oluşturarak piyasadaki rekabeti ortadan kaldırma pahasına 522 milyon dolara ağırlıklı yabancılara resmen peşkeş çekmişiz. Tabii, burada şunu da söylemek lazım, bu rakam içinde devlete ödenecek paylar ve işletme giderleri düşülmemiş durumda.

Vatandaşın ödeyemeyeceği bir yükü, bir külfeti vatandaşın sırtına yüklemişiz, buna seyirci kalmamalıyız. Yani vatandaşa yüklenen bu aşırı yükün karşısında hep birlikte durup bu rakamların indirilmesine yardımcı olmamız lazım.

Tek bir civata sıkmadan

Bakın, araç muayene istasyonlarında yapılan muayenelerin işlem süresi yer yer değişiklikler gösterse de ortalama 10-15 dakikalık bir zaman. Bunun karşılığında arkadaşlar, 2023 yılında otomobil, minibüs ve kamyonetlerden alınacak ücret 1.130 lira, bir cıvata sıkmadan, hiçbir hizmet vermeden bir araçtan 1.130 lira alacağız. Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadardı? Bin lira. Yani bayram ikramiyesiyle emekli araç muayene ücretini ödeyemez hâle gelmiştir. Dolayısıyla, bu zulme hep birlikte son vermemiz gerekiyor diyorum.”