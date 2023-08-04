Kavurucu sıcaklık iyice bunalttı! Uzmanlar uyardı!

Türkiye genelinde kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye devam ediyor.

Eyyam-ı bahur sıcakları tüm yurtta etkisini göstermeye devam ederken, termometreler ise 20 ilde 40 derecenin üzerine çıktı.

En yüksek sıcaklık Şırnak Cizre'de 45,3 olarak ölçülürken, uzmanlardan da uyarılar gelmeye devam ediyor.

Öğle saatlerinde mecbur olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulayan meteoroloji uzmanları, kronik hastalığı olanlar için ve yaşlılar için sıkı önlem alınması gerektiği de bildirdi.

30'u aşan ve 40'a yaklaşan sıcaklığı ile rekor kıran İstanbul'da ise vatandaşlar, gölgelik alanlara akın etti.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.