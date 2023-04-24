Kavgayı ayırmak isteyen polis memuru yaralandı

Küçük Mustafapaşa Mahallesi Yeşilce Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

O sırada bölgede olan polis memuru Y.Ş, tarafları sakinleştirmeye çalışırken bıçakla bacağından yaralandı.

Yaralanan polis, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.