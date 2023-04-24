Kavgayı ayırmak isteyen polis memuru yaralandı
Malatya'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru bıçakla yaralandı.
Küçük Mustafapaşa Mahallesi Yeşilce Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
O sırada bölgede olan polis memuru Y.Ş, tarafları sakinleştirmeye çalışırken bıçakla bacağından yaralandı.
Yaralanan polis, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavgaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
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