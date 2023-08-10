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Kavgayı ayırmak isterken hayatından oldu!

Bartın'da kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kozcağız beldesinde gece saatlerinde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Harun A. (22) ile H.A. (25) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü görerek ikiliyi ayırmak için araya giren Emre Y. (20), bıçakla yaralandı. Ambulansla ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Harun A, jandarma ekiplerince yakalandı.

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