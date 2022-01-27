Kavcıoğlu: "2022 yıl sonu enflasyon beklentimiz; 23.2"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılına ilişkin ilk enflasyon raporunu sunuyor.

Kavcıoğlu 2022 enflasyon tahminine ilişkin olarak "2022 yıl sonu enflasyonunu yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yükselttik." ifadelerini kullandı.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Varyantlara ilişkin risklerin canlı kalması bazı ülkelerde 2022 büyüme görüntülerini olumsuz etkiledi ve büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncellenmesine sebep oldu.

Türkiye'nin büyüme öngörüleri bir miktar aşağı yönde güncellendi.

Türkiye'nin dış talep görünümü güçlü trendini sürdürüyor.

Gelişmiş ülke merkez bankaları arasında söylem farkı artıyor.

2021 yılı 3. çeyreğinde milli gelir çeyreklik bazda 2,7 yıllık bazda ise yüzde 7,4 arttı.

Net ihracatın yıllık büyümeye katkısı 6,8 yüzde puan ile oldukça yüksek seviyededir

İktisadi faaliyetin yılın son çeyreğinde de güçlü seyrettiği görülüyor.



İhracat 2020 yılının 2. yarısından itibaren yakaladığı artış trendini 2021'in son çeyreğinde de sürdürmüştür. Reel kurdaki düşüşe rağmen enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle ithalat yükselmiştir.

Cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vereceğini öngörüyoruz

Yılın son çeyreğinde döviz kuru gelişmeleri enflasyondaki yükselişin en önemli belirleyicilerinden biri oldu. Enflasyondaki yükselişte temel mal, gıda ve enerji grupları öne çıktı.

Eylül ve Aralık aylarında toplamda 500 baz puan faiz indirimi gerçekleştirdik. Ocak ayında faizin sabit tutulmasına karar verdik. Alınan kararların birikimli etkilerini yakından takip ediyoruz. Türk Lirası'nı öncelikleyen geniş kapsamlı bir para politikası gözden geçirme sürecini yürütüyoruz.

Ham petrol fiyatarına ilişkin varsayımlarımız 2022 için 77,5 dolardan 80,4 dolara, 2023 için ise 74,3'e güncellenmiştir.

2022 yıl sonu enflasyonunu yüzde 11,8'den yüzde 23,2'ye yükselttik.

Enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörüyoruz.

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