Konserve kurarken dikkat edin: Ölüme götürebilir!

Sonbaharın gelişiyle birlikte mutfaklarda kışlık konserve telaşı başladı. Kışlık konserve hazırlıkları sağlık açısından büyük önem taşıyor. Kurarken kolay görünse de her aşamasında dikkat edilmesi gereken birçok konu bulunuyor. Kavanoz kapağı nasıl seçilmeli? Eski kavanoz kapağı kullanmak sağlıklı mı? Konservenin raftaki ömrü ne kadar? Konserveyi açıldıktan sonra kaç günde tüketilmeli? İşte detaylar..

Kapağından, kaynatmasına; raftaki ömründen dolaptaki tüketim sürecine kadar sağlık açısından önem arz eden konservelerde dikkat edilmesi gerekenler..

Marketlerde rahatlıkla bulabileceğiniz kavanoz kapakları, sağlığınız açısından konserve kurumunda büyük önem arz ediyor.

En çok tekrar edilen hataların başında eski kavanoz kapağı kullanılması, kavanozların tam kapatılmaması gelirken; yanlış saklama koşulları ve açıldıktan sonraki tüketim süresi de konservedeki tehditler arasında.

Kavanoz kapakları tek kullanımlık olmalı

Konserve kurarken tercih edilen kavanoz kapakları daha önce kullanılmamış olmalı. Daha önce kullanılan kapaklar tam kapanmayacağı gibi, hava boşluklarına sebep verebilir. Ürünün bozulmaması için temiz ve yeni kapak kullanılmalı.

Konserveler hangi şartlar altında saklanmalı?

Kapalı konserveler; serin, kuru ve güneş ışığı görmeyen bir yerde 6-8 aya kadar saklanabilir.

Peki konserveler açıldıktan sonra kaç gün içerisinde tüketilmeli?

Açtığınız konserveyi buzdolabında saklamak şartıyla 2-3 gün içerisinde tüketebilirsiniz. Tüketim ve tazelik açısından konservelerin küçük kavanozlara kurulması tercih edilebilir.

Kısa sürede tüketin

Kapağı açılan ve uzun süre bekleyen konserve, beraberinde gıda zehirlenmesini getirebileceğinden kısa sürede tüketilmesi öneriliyor. Aksi takdirde gıda zehirlenmeleri ölümle sonuçlanabilir.