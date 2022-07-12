Katliam gibi kaza, 2’si ağır 10 kişi yaralandı

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 71 FK 132 plakalı otomobil ile 71 DV 013 plakalı otomobil Ahalı yolunda kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Yalçın T.40), Yakup Y.(45), Asabil A., Yalçın T., Emre Y., Emre Ö., Hüseyin B., Kevser B., Filiz Efsa B.(10) ve Muhammed Buğra B.(8) yaralandı.

Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.