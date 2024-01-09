Katliam gibi kaza: 25 kişi öldü
Brezilya'da turist otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Bahia eyaletine bağlı Guarajuba kentinden yola çıkan turist otobüsü, BR 324 Otoyolu'nda karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.
Kazada, 25 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Bahia Valiliğinden yapılan açıklamada, kazada ölenlerin çoğunluğunun turist olduğu belirtilerek, olaydan büyük üzüntü duyulduğu ifade edildi.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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