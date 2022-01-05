Katil 20 yıl kaçtı, maske kontrolünde yakalandı

Polonya'nın başkenti Vaşova'da 20 yıl önce iişlediği cinayetten aranan bir katil, maske takmayınca polis tarafından yakalandı.

Varşova polisi, maske takmadığı için durdurdukları bir kişinin 20 yıldır kaçak durumda olan bir katil olduğunu fark edip tutukladı.

45 yaşındaki kaçağın başkentin kuzeydoğusundaki bir mağazadaalışveriş yaparken yakalandığı belirtiliyor.

AFP'ye konuşan bir polis yetkilisi, "Adam, maskesi olmadığı için durduruldu" dedi.

20 yıl boyunca polisten kaçmayı başaran katilin, işlediği cinayet nedeniyle çarptırıldığı 25 yıllık hapis cezasını çekmek üzere bir cezaevine gönderildiği belirtildi.

Polonya'da halen Koronavirüs önlemleri kapsamında mağazalarda maske takmak zorunlu.