Katar'dan Suudi Arabistan'a karşı kampanya
Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik uyguladığı 'yarı resmi boykot' çağrısına karşın dost ülke Katar, Türk ürünlerine destek kampanyası başlattı.
Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik başlattığı boykot Arap dünyasından beklenen desteği görmedi. Katar ise Türk ürünlerine yönelik destek kampanyası başlattı.
Türk ürünlerini ön plana çıkartarak yanlarına Türk bayrağı yerleştiren Katar esnafı, vatandaşlardan bu ürünleri almasını istedi.
Bununla yetinmeyen Katarlılar, tezgaha "Sadece Türk ürünü alın" sloganın yer aldığı kağıtlar da yerleştirdi.
Katar'da bir alışveriş merkezi Türkiye'ye ve Türkiye’nin ürünlerine destek olmak için raflarını Türk ürünleriyle doldurdu.— Ahmet Hamou (@AhmetHamou) October 21, 2020
Videodaki kardeşimiz "Türkiye tüm desteği hak ediyor ve umarım tüm tüccarlar bu hareketi yapar" diyor.pic.twitter.com/S4H7RvtlBn
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