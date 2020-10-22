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Katar'dan Suudi Arabistan'a karşı kampanya

Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik uyguladığı 'yarı resmi boykot' çağrısına karşın dost ülke Katar, Türk ürünlerine destek kampanyası başlattı.

Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik başlattığı boykot Arap dünyasından beklenen desteği görmedi. Katar ise Türk ürünlerine yönelik destek kampanyası başlattı.

Türk ürünlerini ön plana çıkartarak yanlarına Türk bayrağı yerleştiren Katar esnafı, vatandaşlardan bu ürünleri almasını istedi.

Bununla yetinmeyen Katarlılar, tezgaha "Sadece Türk ürünü alın" sloganın yer aldığı kağıtlar da yerleştirdi.

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