Katar'da Erdoğan-Musk buluşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa-Arjantin finalini izlemek üzere Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, final maçının oynandığı Lusail Stadyumu'nda Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile bir süre sohbet etti.

Elon Musk, daha önce de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeler gerçekleştirmişti.

Musk'ın kurucusu olduğu ve uzay çalışmalarında önemli başarılar elde eden SpaceX'in, Türkiye'nin ilk Türk uzay yolcusu çalışmalarında Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile ortak çalışma yürütebileceği konuşuluyordu.