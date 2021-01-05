Katar ve Suudi Arabistan anlaştı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Körfez'deki normalleşme anlaşması sonrası, 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'a indi. Katar Emiri'ni Veliaht Prens Muhammed bin Selman karşıladı.

Arap liderler daha sonra El Ula'daki toplantıya geçti ve konuşma yaptı. Açıklamaların ardından Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılmasını öngören anlaşma, Arap liderler tarafından imzalandı.

Kuveyt ve ABD arabuluculuğunda Suudi Arabistan ile Katar arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yürütülen görüşmelerde anlaşma sağlandı. İki ülke arasında kara, deniz ve hava sınırları tekrar açıldı.

TÜM KÖRFEZ ÜLKELERİ AMBARGOYU KALDIRDI

Türkiye, Körfez'deki normalleşmeyi memnuniyetle karşılarken, diğer Arap ülkelerinin de benzer kararları alması ve Katar'a uyguladıkları ambargoyu kaldırması bekleniyordu. Kuveyt'ten gelen son dakika açıklamasında, Körfez ülkelerinin 3 yıldır Katar'a uyguladığı tüm ambargoların kaldırıldığı duyuruldu.

KATAR EMİRİ SUUDİ ARABİSTAN'DA

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Körfez'deki normalleşme anlaşması sonrası, 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'a indi. Katar Emiri'ni Veliaht Prens Muhammed bin Selman karşıladı.

ZİRVEDEN YANSIYAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Zirvede açıklamalarda bulunan Prens bin Selman, Körfez'deki yeni anlaşmaya arabuluculuk eden ABD ve Kuveyt'e teşekkür ederek, İran'ın nükleer programının bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit ettiğini söyledi. Liderlerin açıklamaların ardından Katar'a uygulanan ambargonun kaldırılmasını öngören anlaşma, Arap liderler tarafından imzalandı.

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Açıklama yapan BAE Dışişleri Bakanı, "Bu salonda yeni sayfa açıldı" dedi.

KATAR EMİRİ AÇIKLAMA YAPMADI

Avrupa Birliği (AB), Bahreyn, Mısır, Yemen, Libya ve Lübnan varılan anlaşmadan dolayı mutlu olduklarını açıkladı