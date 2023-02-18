Katar Şeyhi Al Thani, İngiliz devini almak istiyor

2005 yılında ABD'li Malcolm Glazer'ın yaklaşık 1 milyar dolar ödeyerek Manchester United'ı devralmasından sonra Sir Alex Ferguson'un gidişine kadar parlak yıllar geçiren Premier Lig devi, kulüp efsanesi olan İskoç teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından karanlık günlerle baş başa kaldı.

Manchester'da 'Kırmızı'ya gönül vermiş pek çok taraftarın kulübün kötü gidişatından Glazer ailesini sorumlu tutarken, takıma sürpriz bir talip çıktı.

Katar Şeyhi Jassim Bin Hamad Al Thani, Manchester United hisselerinin tamamını satın almak için teklif yaptığını açıkladı. Al Thani yaptığı açıklamada günlerdir konuşulan gelişmeleri doğruladı.

İnanılmaz teklif

Kulübün en fazla hissesine sahip olan Glazer ailesine yapılacak ödemenin tamamının ise herhangi borçlanma içermeden ödeneceği ifade edildi.

İlk belirlemelere göre Al Thani'nin ManU'yu satın almak için ödeyeceği paranın ise 4.5 milyar euro (90.804.816.000,00 TL) civarında olacağı belirtildi.

2019 yılında Prens Selman da istemişti

Manchester United'a 2019 yılında Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman da talip olmuş ancak görüşmelerden sonuç çıkaramamıştı. Konuyla ilgili İngiliz The Sun, Prens Selman'ın ManU'yu satın almak için, Glazer ailesine yaklaşık 4,9 milyar dolar teklif ettiğini iddia etmiş ancak bu teklifin geri çevrildiği öne sürülmüştü. Prens Selman bu gelişme üzerine 2021 yılının Ekim ayında 353 milyon euro karşılığında bir başka Premier Lig takımı Newcastle United'ı satın almıştı.