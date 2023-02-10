Katar Emiri'nden depremzedelere 14 milyon dolar destek

Katar Televizyonu, bugün depremzedeler için "Yardım ve dayanak" ismiyle bir kampanya başlattı.

Katar Emiri Şeyh Temim, kampanyaya, 14 milyon dolarlık katkı sağladı.

Kampanyada şu ana kadar 70 milyon riyal (yaklaşık 19 milyon dolar) toplandı.

Programa Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.