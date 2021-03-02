Katalog evliliği yapan FETÖ'cü hakim TSK sivil imamı çıktı!

Ankara Polisi'nin denetimine çok ilginç iki isim takıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir soruşturması kapsamında firari olarak aranan, meslekten ihraç edilmiş Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimler polislere sahte belge gösterdi. Belgelerin sahte olduğunu fark eden polis, hakkında yakalama kararı bulunan çifti gözaltına aldı. Meslekten ihraç Fevzi Ö.'nün TSK Mahrem yapılanması içinde görev aldığı anlaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında firari olarak aranan ve meslekten ihraç edilen Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Fevzi Ö. ve eşi Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Emel Ö., 12 Ağustos günü Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetime takıldı. Denetim sırasında Fevzi Ö.'nün üzerinde kendi fotoğrafı bulunan ve Ziya G. ismine tanzim edilen sahte sürücü belgesiyle, Emel Ö.'nün ise ablası Emine D.'nin adına düzenlenmiş nüfus cüzdanını takdim etti. Emniyet ikilinin, sahte belge sunduğunu ve çift hakkında yakalama kararı olduğunu belirledi.

KATALOG EVLİLİĞİ YAPMIŞLAR

Çiftin çeşitli soruşturmalarda verilen etkin pişmanlık ifadelerinde isimlerinin geçtiği belirlendi. İfadelerde Fevzi Ö.'nün örgütün hakim-savcı evlerinde eğitim aldığı, örgüt adına insanlardan himmet topladığı ve insanları örgütten kopmamak için motive etmeye uğraştığı ifade edildi. İfadelerde, şüphelilerin örgüt içi evlilik yaptıkları, evliliklerinin 'katalog' olarak tabir edilen evlilik olduğu belirtildi. Emel Ö.'nün ise örgüt evlerinde sınavlara hazırlandığı kaydedildi.

Çiftin Ankara'da kaldıkları 'Gaybubet' evi olduğu düşünülen ikamette arama işlemi yapılırken elde edilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. İfadeleri alınan Fevzi- Emel Ö. çifti, sevk edildikleri Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce, İstanbul 5.Sulh Ceza Hakimliği'nin ilgili kararına istinaden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MURAKIP ABLAYMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Emel Ö.'nün FETÖ(PDY silahlı terör örgütünün kadın hakim/savcılık sınavlarına hazırlık mahrem hücre evlerinden sorumlu Murakıp/Sermurakıp görevinde bulunduğu ortaya çıktı. 2012 yılıında Emel Ö.'nün İdari ve Adli Yargı hakim Adaylığı sınav sorularını aldığı, sınavdan bir gün önce kurana el basarak örgüt üyelerine okutturduğu ve kendisinin de bu şekilde sınavı kazandığı belirlendi.

TSK İMAMI ÇIKTI

Eşi Fevzi Ö.'nün ise FETÖ adına himmet parası topladığı örgüt adına Türkiye Adalet Akademisi sırasında sınıf temsilciklerine örgüt tarafından parlatılması istenen adayların getirilmesi için görev aldığı tespit edildi. Fevzi Ö.'nün aynı zamanda TSK Mahrem yapılanması içinde görev aldığı, Mahrem Sivil İmam olduğu, Anafen dershanesindeki öğrencilerden bir tanesini özel olarak çalıştırdığı, Kuleli Askeri Lisesine yönlendirdiği, askeri lise sınavını kazandıktan sonra 4 yıl boyunca ankesörlü telefonla iletişim halinde kaldığı ve sivil imamlık yaptığı belirlendi.

YARGILANCAKLAR

4 yıl boyunca firari olarak yalayan Fevzi Emel Ö. çiftinin evinde onlarca sim kart ve ankesörlü telefon kartının incelenmesi sürerken, savcılık yürütülen soruşturmayı tamamladı. Çift hakkında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dava açıldı. Çift, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.