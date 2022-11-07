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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezine il dışından uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaşıldı.

Ekipler yaptıkları çalışma sonucunda uyuşturucu getirildiği tespit edilen aracı durdurdu.

Narkotik köpek Yekten'in de katıldığı aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 20 litre alkol ve ruhsatsız tabanca geçirildi.

Olayla ilgili C.Ö, M.S.O. ve S.Ö. gözaltına alındı.

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