AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Kastamonu Merkez'de saat 06.37'de 4,5 büyüklüğünde ve 6,95 kilometre derinlikte deprem kaydedildi

#DEPREM: Kastamonu'da saat 06.37'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) February 12, 2021

"ŞUAN İÇİN OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Kastamonu Valisi Avni Çakır, şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum olmadığını ifade etti. Çakır, yaptığı açıklamada "Şu an için olumsuz bir durum yok çok şükür" dedi.