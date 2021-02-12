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Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kastamonu'da saat 06.37'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Kastamonu Merkez'de saat 06.37'de 4,5 büyüklüğünde ve 6,95 kilometre derinlikte deprem kaydedildi

"ŞUAN İÇİN OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Kastamonu Valisi Avni Çakır, şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum olmadığını ifade etti. Çakır, yaptığı açıklamada "Şu an için olumsuz bir durum yok çok şükür" dedi.

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