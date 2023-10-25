Kastamonu'da 43 ev ve ahır alevlere teslim oldu!

Yağcılar köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Başka evlere de sıçrayan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla müdahale etti.

Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle de havadan müdahale edilen yangından ilk belirlemelere göre 43 ev etkilendi.

Evlerin birbirine yakın olmasından dolayı ekipler yangını kontrol altına almakta güçlük çekti. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra civar il ve ilçelerden getirilen iş makineleriyle müdahale edildi.

Evlerde büyük hasara neden olan yangın kontrol altına alındı.

Ölü ya da yaralı yok

Köy muhtarı Osman Namlı ise yangının nereden çıktığının henüz tespit edilemediğini, ölen ya da yaralanan bulunmadığını ifade etti.