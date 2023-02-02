Kastamonu ve Tokat'ta 27 köye ulaşım sağlanamıyor

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Almus'ta 5, Erbaa'da 6, Zile ilçesinde de 1 olmak üzere Tokat genelinde 12 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu'da da merkezde 8, Daday ilçesinde 5, Şenpazar'da 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çaba sarf ediyor.

Çorum

Çorum İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre ekipler, 24 greyder, 2 kar bıçaklı kamyon ve 6 kepçeyle karla mücadele ve yol açma çalışması yürüttü.

Çalışma neticesinde kar nedeniyle kapanan 158 köy yolu ulaşıma açıldı.

Ekiplerin, köylerden gelen talepler doğrultusunda bazı yollarda temizlik çalışması yürüttüğü belirtildi.