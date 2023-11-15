Kastamonu mutfağı TBMM’de beğeniye sunuldu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine Pazartesi günü Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçesi görüşüldü.

Bu arada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, memleketinin de tanıtımını yapmayı eksik etmedi. Yöresel lezzetleri bütçe üyesi milletvekillerine tattırmak isteyen Bakan Yumaklı, yemek arasında özel bir sofra kurdurdu.

Kastamonu Kurşunluhan Hotel Genel Müdürü Cem Dilimel ve özel ekibi tarafından hazırlanan yöresel lezzetler, milletvekillerine sunuldu.

Bu lezzetleri Başkent’e taşıyan Dilimel, “TBMM’de böyle bir yemeği organize etmek, bizim için şereftir. Tarım ve Orman Bakanı hemşerimiz Sayın İbrahim Yumaklı’nın isteği üzerine kendisinin himayelerinde gerçekleşen plan ve bütçe komisyonuna Kastamonu yöresel yemeklerinden oluşan menü hazırladık” diyerek şu bilgileri aktardı:

“Bize bu görev tevdi edilirken bize güvenen Kastamonu milletvekillerimize, Kastamonu valimize, Kastamonu belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İhsangazi ilçemizden aldığımız siyez bulguru ile Tosya Pirinci’nin karışımıyla Kastamonu Ala Pilavı, Pınarbaşı – Azdavay Bölgesine ait Kara Çorba, Kastamonu’ya has Banduma ve Simit Tiridi, Bozkurt Güveci, Devrekani Cırık Tatlısı ve Kastamonu Pastırması’ndan oluşan menümüz plan bütçe komisyonu üyelerinden, bakanlarımızdan büyük beğeni aldı. Kastamonu Mutfağı artık Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de biliniyor.”