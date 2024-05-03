Rekabet kızıştı, kasko fiyatları dip yaptı!
Son iki yılda yüzde 280’lere varan fiyat artışlarının yaşandığı kaskoda, ibre tersine döndü. Kasko fiyatı otomobillerde 10 bin 200 TL seviyesine indi. Peki, kasko fiyatları ne zamana kadar indirimde kalacak?
Sigorta şirketleri arasında rekabet kızıştı, kaskoda fiyatlar dip yaptı. Son iki ayda kaskoda fiyat artışı hızı eksiye düştü. Son iki yıldır kaskoda fahiş fiyat artışları araç sahiplerinin gündemindeydi. Enflasyon, döviz kuru ve araç fiyatlarındaki artışlar nedeniyle 2022 yılından itibaren kaskoda primler yukarı yönlü seyir izledi.
Öyle ki, 2022 yılının sonlarında fiyat artışı yüzde 280’lerle neredeyse rekor kırdı, ortalama 5 bin liralarda olan kasko fiyatları 20 bin liraların üzerine çıktı.
O dönem, poliçe yenilemeleri gelenler aracın modeline göre 60-70 bin liraların üzerinde fiyat teklifleri ile karşılaşmışlardı. Fahiş fiyat artışları nedeniyle birçok araç sahibi kasko yaptırmamaya başlamıştı.
2023 yılında ise yine enflasyon, döviz kuru ve araç bedellerindeki artışlar nedeniyle bir önceki yıl kadar olmasa da kaskoda fiyat artışı devam etti. Araç sahipleri yüzde 200’lerde artışlar olmasa da yüzde 100’lere varan artışlarla karşılaştılar.