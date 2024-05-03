Rekabet kızıştı, kasko fiyatları dip yaptı!

2023 yılında ise yine enflasyon, döviz kuru ve araç bedellerindeki artışlar nedeniyle bir önceki yıl kadar olmasa da kaskoda fiyat artışı devam etti. Araç sahipleri yüzde 200’lerde artışlar olmasa da yüzde 100’lere varan artışlarla karşılaştılar.