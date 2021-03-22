Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi sona erdi

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Lacivert beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Teknik direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."