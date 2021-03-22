AjansHaber.com.tr Spor Yollar ayrıldı

Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi sona erdi

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Lacivert beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Teknik direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'de Erol Bulut'un zor kararı!
Down sendromlu milli yüzücünün hedefi şampiyonluk
Alman devi İstanbul derbisi için geldi!
Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz vefat etti
İspanyol basını: Türkler haksızlığa uğradı!
Deniz Çoban: Sezonun en büyük hatası...
Fenerbahçe'de 3 eksik 1 belirsiz!