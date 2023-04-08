Kasımpaşa, Trabzonspor'a geçit vermedi!

Süper Lig’de 28. hafta maçında Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa ile Orhan Ak’ın ayrılığı sonrası İhsan Derelioğlu’nun çalıştırdığı Trabzonspor, hakem Burak Şeker yönetiminde Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele ev sahibi Kasımpaşa'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Gaziantep FK ile maç yapmadan 3-0 hükmen kazanan Kasımpaşa, Trabzonspor’u da yenerek 32 puana yükseldi. Üst üste 2. mağlubiyetini yaşayan Trabzonspor ise 44 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Kasımpaşa ise Adana Demirspor’a konuk olacak.