Kasımpaşa Selçuk İnan ile prensipte anlaştı!

TRT Spor'un son dakika haberine göre; Kasımpaşa Şenol Can'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Selçuk İnan'ı getiriyor.

Lacivert-beyazlı İstanbul ekibi, eski Galatasaraylı futbolcu ve antrenörle sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardı.

Hedefinin teknik direktörlük olduğunu söylemişti

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Selçuk İnan, hedefinin teknik direktörlük olduğunu ve kendi ekibi ile yeni başarılara imza atmak istediğini açıklamıştı.

Teknik adamlıkta yeni bir sayfa açacağını ifade eden 37 yaşındaki futbol adamı, "Fatih hoca ile beraberdik. 2 sene boyunca Fatih hocanın yardımcılığını yaptım, şimdi de artık yeni sayfa açacağım nasipse. Kendim teknik direktörlük yapmak istiyorum. Ekibimizi oluşturduk. Artık yavaş yavaş bu hayata atılacağız inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

Futbolculuk kariyerinde toplam 16 kupası var

Selçuk İnan futbolculuk kariyerinde 5 Süper Lig şampiyonluğu, 5 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. EURO 2016 Elemeleri'nde İzlanda'ya frikikten attığı gol, hafızalara kazınmıştı. Bu şık golle Türkiye, Avrupa Şampiyonası vizesi almıştı.