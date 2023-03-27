Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile anlaştı!
Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Selçuk İnan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'i getirdi.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Selçuk İnan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş'i getirdiğini açıkladı.
Kemal Özdeş daha önce Kasımpaşa'yı 2 kez çalıştırmıştı. 52 yaşındaki teknik adam, Eylül 2016-Ekim 2018 ve Haziran 2019-Aralık 2019 tarihleri arasında da Kasımpaşa'da görev yapmıştı.
Mart 2020'de bu yana takım çalıştırmayan Özdeş, son olarak Yeni Malatyaspor'da görev aldı.
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