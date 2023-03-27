Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile anlaştı!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Selçuk İnan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş'i getirdiğini açıkladı.

Kemal Özdeş daha önce Kasımpaşa'yı 2 kez çalıştırmıştı. 52 yaşındaki teknik adam, Eylül 2016-Ekim 2018 ve Haziran 2019-Aralık 2019 tarihleri arasında da Kasımpaşa'da görev yapmıştı.

Mart 2020'de bu yana takım çalıştırmayan Özdeş, son olarak Yeni Malatyaspor'da görev aldı.