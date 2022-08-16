Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 6

58. dakikada Fenerbahçe'nin dördüncü golü geldi. King, orta sahada baskıyla kazandığı topu sağ çaprazda bekleyen Valencia'ya aktardı. Savunma oyuncusunu çalımlayan Valencia'nın kalecinin üzerinden aşırdığı top ağlarla buluştu: 0-4

63. dakikada Lincoln Henrique'nin pasıyla buluşan Ferdi'nin ortasında top King tarafından ceza sahası sağ çaprazda bekleyen Zajc'a indirildi. Topu şık bir çalımla önüne alan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un müdahalesiyle kornere çıktı.

65.dakikada Osayi-Samuel'in pasında sağ çaprazda topla buluşan King'in vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

68. dakikada yerden kullanılan köşe vuruşunda top ceza sahası içinde bekleyen King'le buluştu. King'in sol ayağıyla sert şutunda top sağ kale direği dibinden az farkla auta çıktı.

86. dakikada Arda Güler, sarı-lacivertlilerin 5. golünü kaydetti. Ceza sahası sol çaprazında Crespo'dan aldığı topla buluşan Arda Güler, çalımlarla kalenin sol direğine kadar indi. Arda'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5

88. dakikada bu kez Kasımpaşa atak geliştirdi. Berat'ın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Engin'in sert vuruşunda top, kaleci Altay'ın çelmesiyle kornere çıktı.

90+2. dakikada Serdar Dursun'un baskıyla kazandığı top ceza sahası içerisinde Arda Güler'le buluştu. Bu oyuncunun sol ayağıyla sert şutunda top ağlara gitti: 0-6

Maç, Fenerbahçe'nin 6-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Kemal Yılmaz

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 68 Rossi), Arao (Dk. 68 Crespo), Zajc, Emre Mor (Dk. 77 Peres), Lincoln Henrique, King (Dk. 77 Serdar Dursun), Valencia (Dk. 68 Arda Güler)

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Hasan Emre, Petretta, Aytaç Kara, Eysseric (Dk. 77 Yunus Mallı), Hajradinovic, Fall (Dk. 77 Kalkani), Bahoken (Dk. 61 Ahmet Engin), Celina (Dk. 46. Turgay Gemicibaşı)

Goller: Dk. 8 King, Dk. 34, 58 Valencia, Dk. 45+3 Emre Mor, Dk. 86, 90+2 Arda Güler (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 21 Hadergjonaj, Dk. 42 Hajradinovic Dk. 54 Bahoken (Kasımpaşa), Dk. 42 Ferdi (Fenerbahçe),

Kırmızı kart: Dk. 16 Hasan Emre (Kasımpaşa)