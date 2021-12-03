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Kasımda 92 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, kasım ayında 92 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Kasım ayında İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleşen operasyonlar neticesinde bir tanesi yeşil, bir tanesi turuncu, bir tanesi de gri kategoride olmak üzere 3 üst düzey, toplam 92 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

12 bin 282 operasyon düzenlendi

Çataklı yaptığı açıklamada, "Kasım ayında İçişleri Bakanlığı koordinesinde 15’i büyük, 66’si orta çaplı olmak üzere kırsalda toplam 10 bin 900, şehirlerimizde de bin 382 operasyon gerçekleştirilmiştir." dedi.

Düzensiz göçle mücadele konusunda da bilgi veren Çataklı, Kasım ayında 3 bin 592’si denizlerde olmak üzere toplam 19 bin 587 düzensiz göçmen ve 832 organizatörün yakalandığını duyurdu.

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