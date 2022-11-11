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Kasım ayı indirimlerini dansöz ile kutladılar!

Bir online alışveriş sitesi, kasım ayı indirimleri sebebiyle dansözlü kutlama gerçekleştirdi.

Online alışveriş sitesinin yöneticileri ve çalışanları kampanyalarını dansöz getirterek kutladı.

Konuşmalardan ve ikramdan sonra davet edilen dansözlerden biri masanın üzerine çıkarak dans etti. Ofis çalışanları şaşkınlıklarını gizleyemediler. Çalışanlar dansözün hareketlerine alkışlarla eşlik etti.

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