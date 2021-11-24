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Kasım ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası kasım ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti

Kapasite kullanım oranı kasım ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1732 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne
verilen yanıtlar toplulaştırılarak hesaplandı

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

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